Entidades também se aliam para permanência da Procuradoria da Fazenda em Divinópolis

Depois de terem se aliados para a indicação do nome do empresário Zé Alonso na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as entidades capitaneadas pela ACID - A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Divinópolis, convidou o Sindicato dos Contabilistas de Divinópolis, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) – Regional Centro-oeste e o Sindicato do Comércio Varejista de Divinópolis (Sincomércio) para juntos lutarem para que a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional (PSFN), instalada em Divinópolis continue no município e não seja desativada – As entidades procuram os deputados federais Jaime Martins e Domingos Sávio para que, em audiência solicitem a interferência do Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles que suspenda a desativação da PSFN no município, por entenderem que Divinópolis por ser polo da região Centro-oeste de Minas Gerais, onde estão instaladas as regionais de diversos órgãos públicos federais e estaduais (Tribunal da Justiça, Ministério do Trabalho e Emprego, Polícia Federal, Tribunal Regional Eleitoral, Secretaria de Estado da Saúde, Procuradoria do Trabalho), facilitando o acesso de uma população de mais de 1 milhão de habitantes aos serviços públicos, sem a necessidade de deslocamento até a capital mineira. O PSFN atende a 46 municípios da região, tradicionalmente pertencentes à área de influência de Divinópolis, por seus vínculos geográficos e socioeconômicos - Muitas questões referentes a débitos tributários da União são resolvidos na cidade - Com a desativação da PSFN, haverá a necessidade de se deslocar a Belo Horizonte e a morosidade na resolução de problemas, pois o volume de processos em Belo Horizonte é bem maior.