SIS-URG em Assembleia Geral escolhe segunda (09), o substituto do ex-prefeito Vladimir Azevedo

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (SIS-URG Oeste) realizará nesta próxima segunda-feira (09) a Assembleia Geral Ordinária para discutir vários assuntos operacionais, entre eles a prestação de contas do exercício de 2016, e a eleição do substituto do ex-prefeito Vladimir Azevedo, que ao deixar o governo no dia 31 de dezembro, o seu mandato de presidente se encerrou automaticamente, e pelo estatuto do consórcio é preciso realizar a eleição em janeiro, para poder garantir o seu funcionamento – Segundo informações do site do SIS-URG, confirmado posteriormente pelo Presidente da Comissão Eleitoral, José Márcio Zanardi, existe uma única chapa registrada e homologada composta pelo candidato a presidente, Ailton Duarte (Prefeito do Município de Luz); 1º Vice-Presidente: Fernando José Castro Cabral (Prefeito do Município de Bom Despacho); 2º Vice-Presidente: José Rodrigues Barroso de Araújo (Prefeito do Município de Cláudio); 1º Secretário: Bruno Lamounier Furtado (Prefeito do Município de Camacho) 2º Secretário: Ailton Costa Faria (Prefeito do Município de Pimenta) Conselheiros: Marco Aurélio Rabelo (Prefeito do Município de Pains); Vandeir Paulino da Silva (Prefeito do Município de São José da Varginha); Geraldo Donizete de Lima (Prefeito do Município de Itaguara); Aleiris Soares Viana (Prefeito do Município de Santana do Jacaré); Belarmino Luciano Leite (Prefeito do Município de São Sebastião do Oeste) - CANDIDATOS: CONSELHO FISCAL Presidente: Edson de Souza Vilela (Prefeito do Município de Carmo do Cajurú) Vice-Presidente: Marcilio Valadares (Prefeito do Município de Pitangui) Secretário: Francisco Martins Ribeiro (Prefeito do Município de Medeiros) Conselheiros: Matarazo José da Silva (Prefeito do Município de Itatiaiuçu); Antônio José Almeida de Souza (Prefeito do Município de Araújos); Hugo Geraldo Lopes (Prefeito do Município de Estrela do Indaiá). Representante da Chapa: Ailton Duarte (Prefeito do Município de Luz) – Dos 54 municípios que compõe o Consórcio, incluindo Divinópolis, 40 prefeitos já confirmaram presença, ou enviarão representantes.