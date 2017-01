VANDALISMO EM #DIVINÓPOLIS: proprietário de seguradora é acusado de jogar lixo na rua, propositalmente, culpa cai sobre BEB´S

Bom dia meus amigos e povo divinopolitano!



Venho através deste post relatar sobre a polêmica que foi gerada ontem nas redes sociais depois da inauguração do Beb's Bar:



Foram veiculadas, principalmente no whatsapp, fotos das ruas próximas do local totalmente sujas e vandalizadas. Porém devemos lembrar que o espaço que cabe ao bar é da grade pra dentro e as sujeiras que estavam depositadas nas ruas foram provocadas por pessoas mal educadas e que não estavam presentes no evento, mas que foram simplesmente para ficarem nas ruas causando transtornos.



Também quero lembrar que a casa teve suas atividades encerradas no dia da inauguração por volta de meia noite e todo esse lixo foi deixado lá de madrugada.



Mas um fato que NINGUÉM sabe é que TODO ESSE LIXO que foi esparramado e, principalmente, todas as garrafas que estavam quebradas, foram causadas por alguns noiados que estavam perambulando pelas ruas durante a madrugada e, pasmem meus amigos, pelo DONO da EMPRESA MULTICARD Corretora de Seguros. Isso mesmo. O dono desta empresa chegou por volta das seis e meia da manhã e aparentando estar de forma totalmente transtornada, começou a jogar as garrafas e os lixos nas ruas.



Ele quebrou mais de 30 garrafas, que eu consegui contar. E sabe pq eu posso falar isso com total garantia? Pq eu estava lá, e vi tudo, toda essa cena de desequilíbrio e descontrole emocional. E tbm o pessoal da loja Mega 24h presenciou tudo.



Foi revoltante ver um senhor de idade fazendo aquilo tudo e mais revoltante é saber que muita gente, mal intencionada, divulgou na redes sociais culpando o Beb's, uma empresa idônea que veio trazer empregos e diversão para a população de Divinópolis!



É só pra esclarecer, eu vi tudo isso pq eu estava de rondante lá e presenciei tudo o que aconteceu durante a madrugada e ao raiar do dia. Ahhh, e sobre o urina que deixada lá todas as noites, vale lembrar que isso tbm ocorre durante a madrugada, horário em que o bar não está mais em funcionamento. Seguem algumas fotos para comprovar o ocorrido e outras que eu mesmo tirei agora cedo