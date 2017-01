Sargento quer que prefeito crie Guarda Municipal em #Divinópolis

O vereador sargento Elton Geraldo Tavares, recém eleito, com 1.853 votos, protocolou na última quinta-feira (05), um requerimento ao Presidente da Câmara de Divinópolis, Adair Otaviano (PMDB) para que seja encaminhado um anteprojeto ao Prefeito eleito Galileu Teixeira Machado, para que seja estudado a viabilidade da criação da GUARDA MUNICIPAL – Segundo o vereador/sargento, Divinópolis com uma população de 230 mil habitantes, e diante da violência crescente no município, é urgente que a instituição seja criada. A exemplo do que já ocorre em diversos municípios do Brasil – Há quem defenda a criação da guarda municipal, afirmando que os atuais Agentes de Trânsito poderiam ser aproveitados na Guarda Municipal e que o investimento do município não seria tão alto, por já existir uma estrutura pronta – Contudo, existem os críticos que afirmam que o município não possui recursos neste momento de crise. O fato é que, a discussão está colocada na sociedade – Para o requerimento do sargento seguir em frente, é preciso que a Mesa Diretora da Câmara, envie o anteprojeto para o Executivo – Trabalho é que não vai faltar, se houve um policiamento ostensivo nas portas das escolas e principalmente nas imediações dos bares e restaurantes, que à noite ficam às moscas sendo alvo de bandidos e vândalos.