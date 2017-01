URGENTE: MP notifica Prefeito de #Divinópolis, Galileu Machado para que respeite Decreto de Calamidade Financeira, nas nomeações

Segundo confiável fonte, a nova equipe do Governo Galileu Machado, na manhã desta segunda-feira (09), teria amanhecido em polvorosa, com o recebimento de uma notificação/recomendação do Ministério Público, possivelmente da Promotoria do Patrimônio Público, do qual o titular é o Promotor de Justiça Gilberto Osório, ao prefeito para que ele respeite o Decreto de Calamidade Pública Financeira, assinada pelo ex-prefeito Vladimir Azevedo, ao término da sua administração – Segundo o MP, 75% das nomeações tem que ser dos servidores públicos de carreira – A fonte cita até mesmo um caso de um servidor público de carreira, já apostilado como secretário, “E pra que nomear outro secretário se já existe um apostilado na função, que quer continuar”. O MP quer saber ainda se o nomeado possui qualificação técnica para o cargo. E teria recomendado que a máquina administrativa seja enxugada – Há ainda a informação, não oficial de que o MP fez a mesma recomendação para as nomeações na Câmara de Vereadores” – O Divinews segue apurando o caso.