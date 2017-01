Prefeito de Luz (AILTON DUARTE) é eleito presidente do SIS-URG OESTE (SAMU) substituindo Vladimir Azevedo

Na eleição que ocorreu na manhã desta segunda (09) nas dependências do SAMU, o prefeito do município de Luz, Ailton Duarte, foi eleito Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (SIS-URG Oeste), com 43 votos favoráveis e um em branco – Segundo o Gerente do SAMU, José Márcio, estiveram presentes 98 pessoas incluindo os prefeitos e secretários de saúde que fazem parte do consórcio na região – Junto com Ailton, foram eleitos como 1º Vice-Presidente: Fernando José Castro Cabral (Prefeito do Município de Bom Despacho); 2º Vice-Presidente: José Rodrigues Barroso de Araújo (Prefeito do Município de Cláudio); 1º Secretário: Bruno Lamounier Furtado (Prefeito do Município de Camacho) 2º Secretário: Ailton Costa Faria (Prefeito do Município de Pimenta) Conselheiros: Marco Aurélio Rabelo (Prefeito do Município de Pains); Vandeir Paulino da Silva (Prefeito do Município de São José da Varginha); Geraldo Donizete de Lima (Prefeito do Município de Itaguara); Aleiris Soares Viana (Prefeito do Município de Santana do Jacaré); Belarmino Luciano Leite (Prefeito do Município de São Sebastião do Oeste) - CANDIDATOS: CONSELHO FISCAL Presidente: Edson de Souza Vilela (Prefeito do Município de Carmo do Cajurú) Vice-Presidente: Marcilio Valadares (Prefeito do Município de Pitangui) Secretário: Francisco Martins Ribeiro (Prefeito do Município de Medeiros) Conselheiros: Matarazo José da Silva (Prefeito do Município de Itatiaiuçu); Antônio José Almeida de Souza (Prefeito do Município de Araújos); Hugo Geraldo Lopes (Prefeito do Município de Estrela do Indaiá) – O Prefeito de Divinópolis, Galileu Machado não compareceu, enviou como representante o procurador-geral Wendel Santos