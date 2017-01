BRASIL, PAÍS DE HIPÓCRITAS: em meio a ação de cassação Gilmar Mendes viaja com Temer para Portugal

Segundo uma matéria publicada na Folha, “Em meio ao julgamento pela Justiça Eleitoral de processo de cassação da chapa presidencial, o presidente Michel Temer incluiu na comitiva oficial para Portugal o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Gilmar Mendes - O ministro acompanhará o presidente em viagem para o funeral do ex-presidente português Mário Soares, marcado para esta terça-feira (10). Em Lisboa, o peemedebista também participará de encontro com autoridades europeias - Além de Mendes, o ex-presidente José Sarney e o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) também viajarão no avião presidencial na tarde desta segunda-feira (9) - No final do ano passado, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão nas gráficas Rede Seg, VTPB e Focal, que prestaram serviços à campanha da chapa presidencial de Dilma Rousseff e Michel Temer em 2014 - A operação investigou se a campanha presidencial foi financiada com dinheiro público desviado. Foi autorizada pelo ministro Herman Benjamin, relator da ação de cassação que tramita no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) - A expectativa é que o julgamento ocorra no segundo semestre deste ano. Caso a chapa presidencial seja cassada, a Constituição Federal prevê a realização de uma eleição indireta para a sucessão do atual presidente”.