Ex-prefeito de São Sebastião do Oeste reassume cargo de médico na Prefeitura de Divinópolis

O servidor público municipal de Divinópolis, Dorival Faria Barros, que perdeu as eleições para prefeito de São Sebastião do Oeste para Belarmino Luciano Leite (Belinho), está assumindo novamente o seu cargo efetivo de Médico Pediatra da Prefeitura de Divinópolis – Dorival ganhou as eleições do próprio Belinho em 2012, com 2.610 votos uma diferença de apenas 25 votos, contra Belinho. Que em 2016 reverteu o placar e voltou a ser prefeito com 3.373 votos, contra 2.519 votos de Dorival, com uma diferença de 854 votos - Veja a publicação: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ATO ADMINISTRATIVO DE RETORNO DE SERVIDOR - O Diretor de Administração, Wilson Novais Junior, no uso de suas atribuições conferidas por lei, e considerando Processo Administrativo nº 00004/2017, datado de 02/01/2017, atesta o retorno do servidor DORIVAL FARIA BARROS, matricula nº 97010588, detentor do cargo efetivo de Médico Pediatra, que se encontrava afastado para exercer mandato eletivo, a partir de 02/01/2017, quando deverá se reapresentar ao trabalho. Publique-se, Registre-se e Cumpra-se - Divinópolis, 02 de janeiro de 2017. WILSON NOVAIS JUNIOR - Diretor de Administração.