DIVINÓPOLIS: proprietário da MULTICARD pede direito de resposta sobre a polêmica do lixo na Savassinha

Venho através desta nota esclarecer e também solicitar que ao encerar suas atividades favor não deixar seus "restos" na porta do nosso estabelecimento.



Se possível, assim que encerrarem, deixem seu lixo devidamente armazenado ou em frente à sua porta até que a empresa responsável passe o recolhendo afim de evitar qualquer transtorno para moradores e demais comércios.



Sugerimos que cada estabelecimento estude a possibilidade de instalar sua lixeira.



A rua é um bem compartilhado por todos. O que não pode é todo esse lixo ficar exposto todas as vezes que os estabelecimentos funcionarem.



Outro ponto importante é que estabelecimentos que mantém atividades durante a noite ofereçam a seus clientes banheiro.



Aproveitamos para avisar a quem faz uso do imóvel onde funcionamos como banheiro público que sensores de iluminação e de sistema de monitoramento serão instalados.



Na eventualidade de identificacao, será tomada as devidas providências contra os responsáveis por tal vandalismo.



Fique claro que nosso intuito não é criticar nenhum estabelecimento em especial e desejamos que esse inconveniente não seja mais motivo de desconforto.



Assim como os demais empresários, nós da Corretora de Seguros Multicard também somos uma empresa idônea e atuamos no mercado divinopolitano há mais de 25 anos gerando emprego e renda para nossa cidade!



Não queremos polemizar. Queremos apenas que todo esse lixo que não nos pertence não fique na nossa porta e nem sejamos obrigados conviver com o forte odor de urina deixado por indivíduos inconsequentes.



Sou proprietário da empresa Multicard corretora de seguros Matheus Lincohn