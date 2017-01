Vereador (CLEITINHO) quer testar mudança de horário das sessões ordinárias da Câmara de #Divinópolis

O recém eleito vereador Cleiton Gontijo de Azevedo, o Cleitinho fez um vídeo mostrando que ele apresentou um anteprojeto com o objetivo de mudar o horário das sessões ordinárias da Câmara de Divinópolis, de 14 horas para as 18 horas. O objetivo, segundo o edil é para que mais pessoas possam acompanhar as sessões, já que às 14 horas os cidadãos estão em seus trabalhos – Para o Divinews Cleitinho explicou que vai propor inicialmente que seja feito um teste de um ou dois meses, para verificar se a população comparece mesmo, pois no entendimento dele, o momento mudou e que é hora de todos comparecerem à Câmara: “Como ela quer cobrar se não for atuante e atualizada com o que acontece na Câmara, e consequentemente na cidade”, finalizou sua fala com o Divinews – Como qualquer mudança referente ao funcionamento da Câmara, segundo o Regimento Interno da Casa, deve ser proposto pela Mesa Diretora, Cleitinho não pode criar um projeto direto para ser votado e sim um anteprojeto para a apreciação dos componentes da Mesa Diretora, que são o presidente da Casa, Adair Otaviano, o vice-Presidente Josafá, a 1ª Secretária Janete Aparecida e o 2º secretário, Raimundo Nonato (veja o vídeo de Cleitinho)