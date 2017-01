Por Estado de CALAMIDADE FINANCEIRA, seis vereadores querem AUDITORIA na PREFEITURA DE DIVINOPOLIS

Segundo o vereador Sargento Elton (PEN), nesta terça-feira (10), com a assinatura de outros cinco vereadores, Roger Viegas (PROS), Cleitinho (PPS), Nego do Buriti (PEN), Tarzan (PP) e Zé Luís da Farmácia (PMN), foi protocolizado um pedido para que a MESA DIRETORA, formada pelos vereadores Adair Otaviano (Presidente), Josafá (Vice-Presidente), Janete Aparecida (1ª secretária) e Raimundo Nonato (2º secretário) autorizem a Câmara a contratar uma empresa especializada em administração pública, a auditar as contas da Prefeitura, das administrações anteriores, para saber, com transparência, quais foram os reais motivos que levaram o ex-prefeito, Vladimir Azevedo a decretar Estado de Calamidade Financeira – Segundo Elton, a população precisa saber com transparência e isenção de fiscalização, o que de fato aconteceu. Conforme o edil, muitas prefeituras do Brasil estão em dificuldades, contudo, muitas também não passam pelos problemas que Divinópolis está passando, que chega a ser desesperador, com salários e até mesmo 12º atrasados. Ele e os outros cinco vereadores, disse Elton, querem que o atual governo trabalhe com total transparência e para isso é necessário entender o que levou Divinópolis para esta situação - O número do requerimento não poderia ser mais sugestivo: 007/2017