REVOLTA: Galileu absorve servidores de carreira que foram de confiança de Vladimir Azevedo e causa descontentamento

A revolta é generalizada entre os servidores públicos municipais de Divinópolis, que sempre foram peemedebistas de carteirinha e durante a administração do ex-prefeito Vladimir Azevedo passaram agruras e infortúnios por assim se posicionarem politicamente. Isso por que eles estão vendo ser publicados no Diário Oficial as nomeações de pessoas que, durante os oito anos do governo anterior, sempre estiveram ao lado do ex-prefeito, e mesmo assim, estão sendo “contemplados” com cargos na administração atual. Os históricos peemedebistas têm se encontrado nos mais diversos locais para reclamarem da ingratidão do agora prefeito Galileu Machado. Uns, já sem esperança de serem aquinhoado com um cargo, chegam a se dizerem arrependidos de terem sidos tão fieis durante tantos anos – Por muito pouco, Galileu quase perde sua maioria na Câmara de Divinópolis, foi por um triz, um telefonema que tanto ele (Galileu) quanto Fausto Barros, insistiam em não atender, e ele poderia ficar com apenas oito vereadores nas votações do Legislativo. A reunião de “apara/arestas” está marcada para sexta-feira (13) - No Diário Oficial desta última terça-feira (10), a Secretaria de Administração divulgou uma nova movimentação de servidores que poderá deixar o ambiente ainda mais tenso, já que existem nomes que foram tucanos e passaram a ser peemedebistas. (Veja a lista)