PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS não repassa recursos para CERTARI e empresa não paga salários nem 13º e tíquetes de terceirizados

Aqui trabalho numa terceirizada da prefeitura Chama Certari. Estamos com pagamentos atrasados ,13 atrasado sem previsão de pagamentos, tickets em atraso Dedé o mês de setembro Uma enrolação danada A prefeitura alega que o pagamento está em dia Mas a firma fala pra gente está atrasado A prefeitura terceiriza que tipo de serviço para essa empresa? O que os novos gestores da administração de Galileu falaram? Quem da prefeitura fala que está em dia? Tenho que saber detalhes Fui lá na quarta feira, e a responsável disse não tem previsão para pagar os funcionários. Somos da área da educação, desenvolvimento social, cultura, os outros não me lembro o nome Eles não informam agente de nada Estamos recebendo nossos pagamentos parcelados - Cai 400 num mês depois quando eles querem pagam o resto d o setor responsável o pessoal de eu estou lotada procuram saber como está ,eles dizem que está em dia E não temos a quem recorrer



Qual a razão social dessa empresa? Você tem CNPJ dela? Estão descontando os tickets normal Mas não estamos recebendo Não sabemos quem está dizendo a verdade. Se você puder ajudar agente Somos mais ou menos uns 1000 funcionários. Espero poder contar com sua divulgação Qualquer coisa trabalho no (O Divinews retirou os dados que possam identificar a reclamante) Pode citar seu nome, ou não? Não por favor, pois emprego está muito difícil é meu esposo estava desempregado agora que começou a trabalhar Me passa seu whatsapp para na hora que eu estiver fazendo a matéria, se tiver dúvida entrar em contato ok, não divulgarei. Eu não posso ficar desempregada Quero saber o que a atual administração de Galileu, falou sobre isso. Já disse que não vou citar seu nome. Olha muito obrigada Olha da administração do galileu agente ainda não sabe de nada. Mas a administração dele não está sabendo de tais atrasos? Não posso falar se sabem ou não Só pra você ter noção olha meu extrato ok manda Nossa folha de ponto foi partida em duas datas do mês de dezembro Do dia 23/11/16/12 Não sei porque disseram que foi exigências da prefeitura Agora o que é a intenção deles eu não sei E depois 16/12/31/12 Vou analisar tudo. Ok. No que puder ajudar agente fico muito agradecida ok. Vou fazer. Muito obrigada pela atenção Você foi minha luz SÁB 15:51 Há mais uma coisa, o pagamento do mês de novembro foi pago na sexta feira dia 23/12/ Então tá atrasado só o mês de dezembro, e o 13 salário. Agora sim, mas o ticket Não recebemos O ticket de dezembro ou novembro? Rec Outubro , novembro,dezembro . E é descontado 67,00 por mês Esse benefício certare que está no meu extrato é o ticket Ele é pago no cartão vale alimentação Como não estão depositando no cartão, depositam na nossa conta Foi depositado em outubro o do mês de setembro a metade O ticket é no valor de 15,00 por dia trabalhado 21:23 Boa noite, tudo bem? E aí você já alguma notícia sobre o que te informei... Pode me ajudar Tudo bem. Continua na mesma? Vou ver se consigo colocar matéria hoje. Tudo bem Liguei lá hoje, me disseram que não tem previsão