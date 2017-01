Juliano Prado é o novo secretário de Desenvolvimento Social de Divinópolis

O prefeito Galileu Machado nomeou para a Secretaria de Desenvolvimento Social, o atual presidente do PMN – Partido da Mobilização Nacional, Juliano Prado – O novo secretário foi candidato a vereador, obtendo nas urnas 1.309 votos, menos que o vereador eleito do seu partido, Zé Luís da Farmácia, que obteve 1.359 – Juliano Prado também foi candidato em 2012 pelo PSD e naquela época teve 1.162 votos, coligado na majoritária com o ex-prefeito Vladimir Azevedo – Lembrando também que o novo secretário social, trabalhou com o ex-prefeito Demetrius Pereira, como secretário de obras por sua formação em Engenharia Civil – Como registro, Juliano Prado é filho da também nomeada secretária de Educação, Vera Prado e consequentemente sobrinho do Tatão proprietário da Lamar Engenharia, que construiu o novo Centro Administrativo da Prefeitura de Divinópolis, entre outras obras no município e no Estado.