Divinópolis exporta mãos de obra para serviços públicos de outros municípios

O município de Divinópolis, termina o ano com saldo positivo, superavitário em sua balança de absorção e cessão de servidores públicos – No mandato do ex-prefeito Vladimir Azevedo, vários servidores de outros municípios foram importados para trabalharem na Prefeitura de Divinópolis – Desta vez o fluxo se inverteu, não chegou ninguém de fora (o Divinews não tem conhecimento) para trabalhar com Galileu, e foram exportadas mãos de obra qualificadas. Como exemplo, o ex-secretário de Fazenda Antônio Castelo, deixou a cidade do Divino, e foi para a vizinha cidade de Nova Serrana exercer a mesma função, assim como o Procurador-Geral Rogério Farnese. Para a mesma cidade, também foi a ex-superintendente Regional de Saúde (SRE), Glaucia Sbampato para ocupar a secretaria Municipal de Saúde. O ex-vereador e ex-assessor parlamentar do deputado Jaiminho Martins, foi para a cidade de Formiga como secretário Municipal de Saúde daquele município – E segundo informações está bem contado para assumir a SRE em substituição à Glaucia Sbampato – Outra profissional que deixou Divinópolis e foi trabalhar na Prefeitura de Contagem, foi Kênia Carvalho, ex-secretária de saúde de Vladimir Azevedo e também ex-superintendente da SRS