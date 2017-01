Mesa Diretora da Câmara de #Divinópolis reúne com Galileu e aponta primeiras demandas

Aproveitando a visita os Vereadores já apresentaram algumas demandas da cidade a começar pelo Vice-Presidente Josafá que pediu para o prefeito rever o imóvel da quadra do bairro Serra Verde a pedido da Associação dos Moradores do Conjunto Osvaldo Machado através do comodato por mais 20 anos.A Vereadora Janete Aparecida propôs que Galileu agendasse uma reunião com a Nascentes das Gerais e uma Comissão de Moradores do bairro Candelária para rever o projeto de duplicação da MG-050 para que se estudem um novo projeto que atenda a população com uma travessia mais adequada para os pedestres.Adair solicitou do prefeito que seja providenciada uma reforma do Posto de Saúde da Família (PSF) instalado na comunidade do Córrego do Paiol de 1994, e sugeriu que para dar continuidade nos atendimentos, seja alugada uma casa nas proximidades da comunidade até o fim da reforma.A segunda Secretária da Mesa Diretora Janete Aparecida, questionou sobre a empresa Copasa a qual teve um decreto assinado nº 12.375 de 26 de dezembro de 2016, que alterou o de número 9.843, de 14 de fevereiro de 2011, do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). De acordo com o anunciado pela Copasa em 2013, até o fim de 2016 seriam entregues as três estações de tratamento de grande porte. Apenas uma delas, a Estação de Tratamento de Esgoto do Rio Pará, ficou pronta.Após o não cumprimento do cronograma para 2016, a autarquia estendeu o prazo para 2018, ano em que seriam concluídas a ETE de Santo Antônio dos Campos (Ermida) e a ETE da Bacia do Rio Itapecerica e os valores devem ultrapassar a casa dos R$ 240 milhões.E sobre este assunto o Prefeito Galileu disse que não irá se pronunciar no momento, pois está aguardando os pareceres dos advogados sobre essa suposta “extensão dos prazos” . “Eu prefiro não me pronunciar até que me entreguem os pareceres jurídicos. Eu era contra a terceirização, mas agora com esse contrato já em vigência, o que podemos fazer é esperar para termos embasamento na lei”, respondeu Galileu Teixeira.Outro ponto levantado também pela parlamentar foi a falta dos trocadores no transporte coletivo em Divinópolis que tem prejudicando os usuários. “Eu gostaria de informar ao Prefeito que estamos fazendo uma proposta para modificar a Lei Orgânica e regularizar essa situação da falta de trocadores nos ônibus em Divinópolis, mantendo o funcionário trabalhando nas linhas noturnas, feriados e linhas de baixa demanda”. De acordo com o Chefe de Governo Ricardo Moreira, já está sendo feito um estudo pelo Secretário de Trânsito e Transporte para tentarmos mudar essa política de atuação do Consórcio Municipal Transoeste. Ricardo aproveitou para anunciar que existe um projeto deste governo de lincar as linhas de ônibus dos bairros até a sede do Centro Administrativo para facilitar o acesso da população que mora em bairros mais afastados. Segundo informações a brecha na Lei está deixando com que as linhas de ônibus permaneçam grande parte dos horários sem trocador. “Ainda neste âmbito da Settrans, estamos também elaborando um projeto de informatizar a área de aplicação de multas de trânsito para assegurar agentes e cidadãos a respeito das autuações”, contou Moreira. E por fim, o Presidente Adair solicitou ao Prefeito que seja feita a revogação da terceirização do estacionamento Rotativo e também do Projeto da CGO.



Fonte: Comunicação da CMD