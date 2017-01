DIVINÓPOLIS: Mulher com um bebe, reage a assalto no São José e leva tiro de raspão na testa

A tentativa de assalto ocorreu nesta última quarta-feira (11), por volta das 22h, na Rua Campina Verde, 720, no Bairro São José, em Divinópolis - Segundo informações da Comunicação da Policia Militar, a mulher quando estava saindo de casa, em um veículo Chevrolet Cruze foi abordada por um homem trajando moletom vermelho que anunciou o assalto. A vítima reagiu e arrancou com o carro, momento em que o autor deu um tiro que atravessou o vidro lateral esquerdo, atingindo de raspão a testa da mulher, que continuou conduzindo o veículo até o Posto do Marreco, onde estava uma viatura policial – Ainda segundo o relato da PM, foi acionado o resgate para o socorro da vítima, que possivelmente deve ter sido encaminhada para a UPA – Em um grupo de whatsapp foi postado a informação de que a vítima estaria com um bebe no banco de trás do veículo.