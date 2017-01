AGORA VAI? Filho de Newtão Cardoso, Newtinho, deputado federal, em visita a Galileu Machado diz que Hospital Regional será finalizado

Depois de uma gestão peessedebista de oito anos, com o Prefeito Vladimir Azevedo, sem que o deputado símbolo mor do tucanato, Domingos Sávio não conseguisse verba suficiente para terminar o Hospital Público Regional. O deputado federal, Newton Cardoso Junior (PMDB), conhecido na intimidade como Newtinho, por ser filho do Newtão, nesta quinta-feira (12), em visita ao prefeito Galileu Machado (PMDB), esteve no Hospital Público Regional, acompanhado do vice-prefeito, Rinaldo Valério, e do prefeito de São Gonçalo do Pará e também presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Itapecerica (CISVI), Antônio André, depois de lembrar da amizade histórica de Galileu com o seu pai prometeu buscar recursos federais e fazer o possível para que o hospital seja universitário e as obras sejam finalmente finalizadas – Segundo a comunicação da Prefeitura a obra está 80% concluída e aguarda recursos do Estado para a sua finalização e custará ao final R$ 78,9 milhões (cada hora é informado um valor) - Com área construída de 23 mil metros quadrados, o hospital terá 400 leitos, sendo 40 de UTI e atenderá a demandas de média e alta complexidade, se tornando a porta de referência da Rede de Urgência e Emergência no Centro-Oeste de Minas Gerais.