Aécio Neves, o menino do Rio é pressionado a voltar morar em Minas Gerais

Conforme matéria publicada na Folha, o ex-governador de Minas, Aécio Neves, que sempre viveu mais nas praias do Rio, com endereço no Leblon, foi pressionado por aliados a menos de dois anos das próximas eleições, o senador Aécio Neves (PSDB-MG), a voltar para o “berço eleitoral”, Minas Gerais, numa tentativa de aplacar a cobrança por voltar a viver no Estado e reverter o histórico de derrotas que seu grupo local acumula desde 2014 - Uma fase de imersão entre os mineiros começou a ser ventilada pelo próprio senador, em uma reunião com aliados, ainda em dezembro, numa tentativa de acalmar as expectativas de seu grupo - Aécio é cobrado a voltar de vez a Minas, especialmente para intensificar o contato com os 853 prefeitos do Estado e "reavivar o legado" que sua gestão como governador (de 2003 a 2010) deixou - Há, entre os aliados, a esperança de que ele volte a morar em Belo Horizonte ainda este ano, mas o "dia da volta" do senador ainda não se concretizou. Ele não bateu o martelo sobre uma mudança em definitiv - Quando governador, Aécio sempre foi criticado pela oposição por passar os finais de semana fora de seu Estado, no Rio de Janeiro - Em setembro de 2015, reportagem da Folha mostrou que ele usou aeronaves do Estado para ir 124 vezes ao Rio entre 2003 e 2010 - Depois de deixar o governo, Aécio se mudou para o Rio e, em 2014, numa tentativa de facilitar as articulações de sua candidatura presidencial, foi para Brasília com a família: a mulher, Letícia, e seu casal de gêmeos - A mudança acabou ampliando a sensação do eleitorado de que ele se ausentou por completo de Minas, relatam amigos - Isso somado aos últimos resultados alcançados no Estado —Aécio perdeu a eleição presidencial, seu candidato a governador não se elegeu e, por último, em 2016, sua aposta para a prefeitura de Belo Horizonte não vingou ampliou o anseio de um retorno do mineiro às origens - Na tentativa de equilibrar as expectativas, o senador tucano decidiu intensificar a agenda em em seu berço eleitoral desde já - Neste sábado (14), ele irá ao Estado e confirmou que fará uma grande agenda em municípios do Triângulo Mineiro neste mês - Por fim, Aécio pediu que sua tropa agendasse uma série de encontros regionais no Estado.