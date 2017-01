Presidente da Câmara de Divinópolis em palpos de aranha precisa tomar decisões: exonerações, salário e horário

DiviNews

O vereador Adair Otaviano, eleito presidente da Câmara no mesmo dia de sua posse, anda atormentado como uma série de decisões que precisam ser tomadas e urgente. A primeira e mais espinhosa é exonerar alguns cargos políticos de livre nomeação política, de pessoas que ocupam funções no Legislativo. Umas há muitos anos, e outras nem tanto, mas que são indicações, até de vereadores que não foram reeleitos, e que para abrir vagas para a nomeações dos indicados dos novos vereadores recém eleitos precisam sair. Acontece que, Adair está receoso em tomar tal decisão pelo desgaste que terá retarda dar a canetada. Porém, os novos vereadores o pressionam para colocarem seus indicados, e ele não terá outro caminho. Mais cedo ou mais tarde terá que tomar decisão - Adair afirma que o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Kaboja é quem deveria ter exonerado todo o pessoal. Porém, é de praxe que, quem toma a decisão das exonerações são os presidentes eleitos, que logo no primeiro mês de mandato, historicamente sofrem esse desgaste. Foi assim com Rodyson Kristinamurti, com Anderson Saleme, e outros. É o ônus do cargo. Segundo um vereador que o editor do Divinews conversou hoje (01/13), “Uai! Ele quer ficar só com o bônus? A presidência também tem ônus, e esse é o primeiro. Tem que fazer, que faça”, afirmou o experiente vereador. O vereador Adair Otaviano, eleito presidente da Câmara no mesmo dia de sua posse, anda atormentado como uma série de decisões que precisam ser tomadas e urgente. A primeira e mais espinhosa é exonerar alguns cargos políticos de livre nomeação política, de pessoas que ocupam funções no Legislativo. Umas há muitos anos, e outras nem tanto, mas que são indicações, até de vereadores que não foram reeleitos, e que para abrir vagas para a nomeações dos indicados dos novos vereadores recém eleitos precisam sair. Acontece que, Adair está receoso em tomar tal decisão pelo desgaste que terá retarda dar a canetada. Porém, os novos vereadores o pressionam para colocarem seus indicados, e ele não terá outro caminho. Mais cedo ou mais tarde terá que tomar decisão - Adair afirma que o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Kaboja é quem deveria ter exonerado todo o pessoal. Porém, é de praxe que, quem toma a decisão das exonerações são os presidentes eleitos, que logo no primeiro mês de mandato, historicamente sofrem esse desgaste. Foi assim com Rodyson Kristinamurti, com Anderson Saleme, e outros. É o ônus do cargo. Segundo um vereador que o editor do Divinews conversou hoje (01/13), “Uai! Ele quer ficar só com o bônus? A presidência também tem ônus, e esse é o primeiro. Tem que fazer, que faça”, afirmou o experiente vereador.



DATA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

Outra decisão que Adair precisa tomar é ajustar a data do pagamento de todos os servidores da Câmara. O Tribunal de Contas, há anos faz a recomendação de que a Câmara está pagando os salários antecipadamente, ou seja, paga todo dia 22, antes que o mês seja efetivamente fechado. Para isso terá que acertar o fechamento. A solução encontrada, é que no próximo mês, os servidores recebem somente 20 dias referente ao mês de fevereiro, de 1º a 20, com o fechamento neste mesmo dia, recebendo o salário no dia 22. Com isso zera-se a antecipação para março, O salário continuará a ser pago no dia 22, mas já se antecipação, ou seja os funcionários trabalharam os 30 dias do mês.



HORÁRIO DA CAMÂRA

Outro ponto que precisa ser esclarecido e solucionado é quanto ao horário da Câmara que sob a presidência do vereador Edmar Rodrigues (2009/2010), passou a adotar o meio expediente, com a justificativa de economia para Casa. Ocorre que, existem muitas reclamações dos cidadãos quanto ao horário, que por não seguir o mesmo horário da Prefeitura, causa alguns transtornos no atendimento. E Adair está querendo resolver também esse problema.



Ocorre que após mais de 7 (sete) anos. Segundo a procuradoria lhe informou, se quiser retroceder o horário para expediente integral, terá que ser pago horas extras. Contudo, quando o horário foi diminuído para meio período, não houve redução de salário, os valores continuaram a sendo o mesmo. Adair diz que vai consultar O Tribunal de Contas, e possivelmente o Ministério Público. Contudo, o presidente apontou uma possível solução. De que o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), assim como os gabinetes dos vereadores. Enfim, a estrutura do primeiro andar passe a funcionar com horário integral. E a parte referente ao operacional da Câmara, como os departamentos Financeiro, Legislativo, Procuradoria e Secretaria Geral, continuem funcionando em meio expediente, já que eles não interagem diretamente com o público e apenas com processos internos do Legislativo.