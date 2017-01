Por Janete Leonara: “VOCÊ CONHECE SEU ESTILO?”

É preciso conhecê-lo para se vestir de acordo com ele! - A imagem pessoal é um conjunto de características que você comunica de si aos outros, ou seja, ela é a primeira impressão que é transmitida antes mesmo de se expressar por gestos ou palavras - São características mutáveis, infinitas e flexíveis. É regulado pela sua personalidade, suas crenças, valores, desejos e emoções - De acordo com Albert Mehrabian, professor de psicologia, fez um estudo que determinou que nos comunicamos de maneira não-verbal, sendo que: 55% do que as pessoas absorvem da gente vem do visual (aparência e linguagem corporal); 38% do vocal (tom de voz e entonação); e 7% apenas do verbal (o que a gente fala, conteúdo) - Partindo dessa premissa, duas consultoras de imagem americanas, Diane Parente e Alyce Parsons, desenvolveram ainda na década de 80 o conceito de estilo universal, a partir de estudos de marketing sobre perfis e comportamentos de consumidores - O termo Estilo Universal descreve a combinação de estilos que melhor reflete a totalidade de um indivíduo: sua identidade, suas atitudes, seus valores, seu humor, seu estilo de vida - Segundo esses estudos existem 7 estilos que traduzem diferentes, sendo eles: Tradicional ou Clássico, Contemporâneo, Esportivo, Romântico, Sensual, Criativo e Dramático. Confiram: ESTILO TRADICIONAL: é um estilo conservador, atemporal e que preza pela qualidade, para que tudo dure muito tempo. As pessoas desse estilo são extremamente profissionais, eficientes, sérias, austeras, sensatas e responsáveis.