CARGOS EM DISPUTA NA PREFEITURA secretaria de Esporte e Lazer, secretaria do Meio Ambiente e Diretoria/Secretaria de Comunicação

O Prefeito de Divinópolis, Galileu Machado (PMDB) está com um quebra cabeça para resolver. São os problemas finais da composição da sua equipe de governo, já que segundo seus críticos, nada foi planejado e conversado previamente. Foi tudo ao “estilo deixa acontecer para ver o que fazer”, ou como diz aquela famosa música “deixa a vida me levar, vida leva eu”. A composição, diz o crítico que por incrível que pareça é simpático ao PMDB, segue os mesmos moldes da falta de planejamento da inexistência de um plano de governo, exceto por algumas promessas feitas durante a campanha de construção de pontes, postos de saúde e escolas. Contudo, “reformas mesmo, estruturantes, não existe nem rabiscado em papel de pão” – Mas o fato é que, a entrega da poderosa secretaria de Desenvolvimento Social para Juliano Prado (PMN), desagradou, e muito o vice-prefeito Rinaldo Valério, que gostaria de tê-la em suas mãos, para ser usada como trampolim político para sua candidatura a deputado estadual em 2018, e por essa razão teria exigido uma outra secretaria de porteira fechada, e segundo a fonte, lhe ofereceram a de Esportes – Outro ponto nublado na finalização da composição da equipe, está a secretária de Meio Ambiente, o homem escolhido de Galileu, é Clever Greco (Bezito). Ocorre que existem algumas nuances de ordem jurídica, a primeira é que Bezito já processou o município em 2003, mas o processo foi baixado em 2006. Contudo em 2015, o município entrou com uma ação contra Clever Greco, que ainda está em andamento, porém foi sobrestado em 18 de agosto de 2016, por convenção das partes para cumprimento voluntário da obrigação. Uma outra ação foi movida pelo Ministério Público em 2008, contra o município e também Bezito que na ocasião era secretário do ex-prefeito Demetrius Arantes. E tal processo ainda está tramitando em 2ª Instância, no TJMG – Já a situação da Comunicação, é o excesso de pessoas, que em tese, disputam apenas uma vaga, anunciada por Galileu Machado, que já pertence a Evandro Araújo, que esteve com o ex-prefeito Vladimir Azevedo, mas seguirá na administração de Galileu. Ocorre que, Alvimar Mourão (Alvimarzinho), também é pretendente ao mesmo cargo, caso contrário, qualquer outro no mesmo nível de diretoria, ou acima, fazendo jus ao apoio que o PDT, do qual é presidente, deu à eleição de Galileu, somado ao voto vereador do partido (PDT), Raimundo Nonato, deu para Adair Otaviano, candidato explicito do prefeito Galileu Machado à Presidência da Câmara. O terceiro nome que disputa a Comunicação, é o ex-marqueteiro de campanha de Galileu Machado, o Léo. Quem está intermediando esse triplo conflito de interesses por cargos na área da comunicação, é o empresário Mayrink Pinto de Aguiar, do Sistema MPA, que após ver o deputado Jaime Martins (PSD) não apoiar o nome de seu primo Rodrigo Resende (PSD) como candidato a prefeito de Divinópolis, passou a apoiar Galileu Machado e com isso tornou-se também o homem forte da administração do prefeito – Comenta-se extraoficialmente que, Galileu poderá criar a Secretária de Comunicação, com duas diretorias, e assim acomodar os três interessados na área.