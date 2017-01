Prefeito de Divinópolis começa nomear segundo e terceiro escalões do Governo

DiviNews

O prefeito Galileu Teixeira Machado, através do decreto 12.398, publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros começou a nomear a maioria dos componentes de sua administração que faz parte do segundo escalão. Galileu assinou a nomeação de Diretores e Coordenadores de Diversas secretarias, incluindo nomeações no gabinete do Vice-Prefeito, Rinaldo Valério – O inusitado das nomeações, é a de José Nilton Teodoro, considerado um ex-xiita que atuou pelas ruas da cidade coletando assinaturas para o impeachment do ex-prefeito Vladimir Azevedo, como diretor de Meio Ambiente, antes da nomeação do titular da pasta da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente - A escolha de Teodoro, como Diretor desagradou ambientalistas, que o consideram apenas um militante de causas ambientais e não um técnico, que conhece as Leis e as normatizações. E o cargo de Diretor é executivo operacional



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DECRETO 12.398 NOMEIA OS TITULARES DOS CARGOS COMISSIONADOS QUE ESPECIFICA. O Prefeito Municipal de Divinópolis, Galileu Teixeira Machado, no pleno exercício de seu cargo e na forma da lei, DECRETA:



Art. 1º Ficam nomeados titulares para os seguintes cargos públicos de provimento em comissão:



I – DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS - SEMOP:

a) Diretor de Máquinas, Veículos e Equipamentos: José Maria Silva.



II – NA USINA DE PROJETOS – OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS:

a) Subcoordenadora de Projetos e Monitoramento de Obras:

Maria Carolina de Assis Quadros;

b) Coordenador Administrativo:

Tony Ângelo Soares.



III - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE – SEPLAM:

a) Diretor de Meio Ambiente:

José Nilton Teodoro.



IV - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES- SETTRANS:

a) Diretor de Trânsito e Transportes:

Israel Mendonça;

b) Gerente de Operação e Fiscalização de Trânsito:

Cleiton José de Sousa

c) Coordenador de Operações de Trânsito:

Rick Erich Ribeiro;

d) Subcoordenadora de Educação para o Trânsito:

Consuelo dos Santos Toledo;

e) Gerente de Projetos de Trânsito e Transporte:

Lucas Lopes Esteves;

f) Coordenadora Administrativa e de Controle Orçamentário:

Marina Maia Cordeiro.



V - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEGOV

a) Coordenadora Administrativa e de Relação com os Conselhos:

Amanda Faleiro Mundi.



VI - NO GABINETE DO PREFEITO:

a) Assessora de Imprensa do Gabinete do Prefeito:

Yêda Aparecida Sousa Oliveira.



VII - NO GABINETE DO VICE-PREFEITO:

a) Chefe de Gabinete:

Olinto Guimarães Neto;

b) Assessora de Gabinete do Vice-Prefeito:

Marta Helena Tavares.



VIII- SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS - SEMOP:

a) Coordenador de Limpeza Urbana:

Rodrigo Álvares de Assis.



Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2017.



Divinópolis, 13 de janeiro de 2017.



GALILEU TEIXEIRA MACHADO

Prefeito Municipal



RICARDO MOREIRA

Secretário Municipal de Governo



WENDEL SANTOS DE OLIVEIRA

Procurador-Geral do Município









PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DECRETO Nº 12.399 NOMEIA, INTERINAMENTE, JÚLIO CÉSAR BELIZÁRIO CAMPOLINA NO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR TÉCNIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS – EMOP.

O Prefeito Municipal de Divinópolis, Galileu Teixeira Machado, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado, interinamente, JÚLIO CÉSAR BELIZÁRIO CAMPOLINA no cargo em comissão Diretor Técnico da Empresa Municipal de Obras Públicas – EMOP.