SOBE PREÇO DO PEDÁGIO MAIS CARO DE MINAS: automóveis R$ 5,50 – Caminhões R$ 11,00

Mesmo com Divinópolis possuindo apenas um pequeno trecho de duplicação na MG-050, sendo a cidade polo de toda extensão da rodovia, com várias entradas para a cidade e todas muito mal sinalizadas, e com péssimo acessos, gerando grandes engarrafamentos na hora do rush, a partir desta próxima terça-feira (17) os motoristas que quiserem ir para Belo Horizonte terão que desembolsar R$ 5,50 na ida, mais R$ 5,50 na volta. Ou seja, 11 reais. Pior ainda é a situação da vizinha São Sebastião do Oeste, que terá que desembolsar R$ 22 reais para ir e voltar à Belo Horizonte – Segundo Thais Pontes, da assessoria de imprensa da empresa AB Nascentes das Gerais, o reajuste é automático tendo como base o IPCA – Índice de Preço ao Consumidor e já é previsto no contrato de PPP – Parceria Público Privado, assinado entre o Estado e a concessionaria da rodovia – Lembrando que o contrato foi assinado na época em que o agora senador Aécio Neves era governador de Minas e Divinópolis tinha dois deputados estaduais como representante do povo na Assembleia Legislativa, Domingos Sávio e Rinaldo Valério, agora eleito vice-prefeito de Divinópolis – A MG-050 tem uma extensão de 371 quilômetros, de Belo Horizonte a São Sebastião do Paraiso. com Praças de Pedágio em Itaúna, São Sebastião do Oeste, Formiga, Capitólio, Passos e São Sebastião do Paraiso