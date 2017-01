MOTIM NO DUTRA LADEIRA EM MINAS - presos iniciam motim em presidio em Neves: “vai morrer gente, vai rolar sangue”

Segundo matéria publicada no site do “O Tempo”. “Na esteira dos massacres no Amazonas, em Roraima e no Rio Grande do Norte, os presos encarcerados no Presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, iniciaram uma rebelião na noite desta segunda-feira (16) - Em um vídeo que circula nas redes sociais, um dos presos faz as seguintes ameaças: “Vamos meter fogo em tudo. Vai queimar e morrer gente. Não é brincadeira. Vai rolar sangue”, diz o homem encapuzado, acompanhado de outros presos - Em outra gravação, os presos mostram a queima de colchões em uma das alas do presídio. O Corpo de Bombeiros confirmou que entrou no presídio Antônio Dutra Ladeira para tentar apagar as chamas – Conforme o site, a Secretaria de Administração Prisional (Seap) foi procurada, mas ainda não se posicionou sobre a rebelião. A Polícia Militar (PM), até aquele momento (21:35) também não havia se manifestado”.