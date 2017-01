Carmo do Cajuru recebe Orquestra Jovem de Divinópolis do projeto “Orquestra para a Comunidade”

A Orquestra Jovem de Divinópolis tem levado música erudita para vários municípios mineiros através do projeto “Orquestra para a Comunidade”. A próxima apresentação do grupo será em Congonhas na quinta-feira (19). O concerto em Carmo do Cajuru está marcado para o domingo (22), às 20h, na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo - “Estamos honrados em receber a Orquestra em nossa cidade. Um momento único para a população cajuruense, que tanto aprecia a arte. Nós queremos fomentar a cultura na cidade”, disse Odair Nogueira, diretor de Cultura - O projeto “Orquestra para a Comunidade” já passou por Itapecerica, Bom Despacho, Divinópolis e São Gonçalo do Pará, na região Centro-Oeste. O repertório vai do tema de Star Wars (John Williams) à Habanera (Opera Carmen), passando por Ode à Alegria (Sinfonia 9 de Beethoven) e Gabriel’s Oboé (Ennio Morricone) - A Orquestra Jovem de Divinópolis nasceu em 2013. São oferecidas bolsas de estudo a jovens de 7 a 21 anos, disponibilizando classes de instrumentos (violino, viola, violoncelo e baixo acústico), prática de conjunto/orquestra e atividades de apreciação musical.