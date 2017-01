Restante do salário dos servidores de Divinópolis de dezembro será pago nesta quarta (18)

Segundo informações da Diretoria de Comunicação, a Prefeitura de Divinópolis paga, nesta quarta-feira (18/01), os salários dos servidores municipais que ainda não receberam o mês de dezembro. O release diz que, em 18 dias, o prefeito Galileu Machado determinou a quitação do 13º salário e do vencimento de dezembro, em um total de R$ 16,1 milhões - Em 11 de janeiro, o 13º salário de 2016 foi quitado no valor de R$ 6,3 milhões. Também no mesmo dia, o salário de dezembro de todos do regime CLT (celetistas) e dos servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed) foram quitados, no total de R$ 4,2 milhões - Já a outra parte dos servidores receberá o salário de dezembro na próxima quarta-feira. Para quitar o pagamento da outra parcela do funcionalismo, foram destinados recursos de R$ 5,6 milhões, de acordo com os números da Secretaria Municipal da Fazenda – “Mesmo passando por sérias dificuldades financeiras, o município quita o salário dos servidores. A administração Machado encontrou a Prefeitura em estado de calamidade financeira, mas priorizou o pagamento dos servidores - Com base nos recursos disponíveis nas contas do município e diante das previsões de receitas – principalmente o repasse de ICMS, IPVA e FPM – o município quita os vencimentos do funcionalismo - A Administração Municipal iniciou forte trabalho para reverter o momento de calamidade financeira do município”.