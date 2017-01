Prefeito eleito de São Sebastião do Oeste denuncia que arquivos e programas da Prefeitura foram apagados. Ex-prefeito nega acusações

Há alguns dias circula nas redes sociais, que arquivos e programas da Secretaria de Saúde de São Sebastião do Oeste teriam sido deletados propositalmente pelo ex-secretário da pasta, Alexandre Silva Guimarães, conhecido como Pezão. Nesta terça-feira, o Divinews em contato direto com o atual prefeito Belarmino Luciano Leite, o Belinho. Obteve dele e da procuradora-geral do município, Alessandra Santos, a confirmação de que realmente arquivos e sistemas da Prefeitura foram deletados, não apenas da secretaria de Saúde, mas de todas as demais secretarias, criando uma serie de transtornos para a gestão do município. Segundo a procuradora, será feito um BO (boletim de ocorrência policial) e o Ministério Público também será informado sobre a situação. Ao mesmo tempo em que será contratada uma empresa para auditar e investigar o que aconteceu. O mais grave, segundo Alessandra, são os dados referentes ao cartão SUS – O Divinews também falou com o ex-prefeito, Dorival Faria Barros sobre o caso. Ele negou dizendo que cada secretário ao termino do seu governo deletou apenas os arquivos pessoais que foram criados durante a sua gestão e programas que eles (secretários) mesmo criaram. E ainda que os sistemas são todos do Estado e da União e não tem jeito de serem apagados. Reforçou a negativa dizendo que a atual administração continuou contratando a mesma empresa de informática que dá manutenção nos sistemas – O Divinews não conseguiu contato para falar com o Pezão, sobre quem cai a maior desconfiança das possíveis irregularidades – Não é a primeira vez que ex-secretário de saúde de São Sebastião do Oeste se envolve em casos polêmicos. Uma das vezes, ocorreu em setembro de 2015 quando ele foi flagrado usando um carro oficial do Estado levando o filho para escolinha de futebol em Divinópolis – Teme-se que, Pezão na cota do deputado estadual Fabio Avelar (PT do B), possa assumir a Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis (SRS) e comece a utilizar a estrutura pública, como se fosse pessoal. Somado a desconfiança que paira sobre os expurgos dos tais arquivos de São Sebastião do Oeste.