Governo de Minas notifica Nascentes das Gerais, extrajudicialmente, por anúncio de reajuste de pedágio na MG-050

Através de nota, a Assessoria de Imprensa do Governo de Minas, informou que a AB Nascentes das Gerais foi notificada extrajudicialmente por ter anunciado um aumento no valor do pedágio da MG-050, sem que o mesmo tivesse sido autorizado pela Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas (SETOP), pleiteado pela concessionária, notificando ainda que a Nascentes das Gerais mantivesse a cobrança dos valores praticados atualmente, e de forma inalterada – Alertou também que caso a empresa adotasse de forma unilateral a nova tarifa que seria cobrada a partir da zero hora desta terça-feira (17), a concessionaria incorreria em descumprimento contratual, o que poderia acarreta a caducidade do contrato – Veja o texto na íntegra, enviado para o Divinews: “A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop) não autorizou o reajuste da tarifa de pedágio na MG-050, pleiteado pela concessionária, e notificou a mesma para que mantenha a cobrança dos valores praticados atualmente, de forma inalterada - Caso adote unilateralmente o reajuste da tarifa de pedágio a partir da zero hora do dia 17 de janeiro de 2017, a concessionária incorrerá em descumprimento contratual, o que poderá acarretar na caducidade do contrato”.