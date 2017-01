Após sorvetes (Häagen-Dazs ) e Nutella, pães de Temer aparecem superfaturados em edital

De acordo com uma publicação no Jornal do Brasil Online, menos de um mês depois do polêmico episódio em que o governo de Michel Temer anunciou licitação com gasto previsto de R$ 1,75 milhão para compra de alimentos com preço acima do valor de mercado para o avião presidencial, o Diário Oficial publica, agora, orçamento para a compra de pães, para os próximos 12 meses, com preços bem acima dos praticados - A previsão do Palácio do Planalto é gastar R$ 104 mil da presidência em pães variados, sendo R$ 51,6 mil em pães de forma. Cada pacote de 500 gramas de pão de forma custa, em média, nos supermercados R$ 7. Para o governo Temer, um pacote de pão similar poderá custar R$ 12,90. O edital prevê, ainda, gasto de R$ 24 mil em baguetes com gergelim com "textura crocante", R$ 1.350,00 em brioches "de aparência brilhante" e R$ 7.400,00 em pães de cenoura "com pedaços de cenoura entre o miolo" - Também chama atenção os gastos com a Vice-Presidência da República, que está vazia desde que Temer substituiu Dilma Rousseff na Presidência da República, após o impeachment. Em apenas três meses (janeiro, fevereiro e março deste ano), a Vice terá um gasto de R$ 1,9 milhão (R$ 389 em janeiro, R$ 654 em fevereiro e R$ 919 mil em março).