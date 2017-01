Galileu com uma canetada nomeia 37 novos nomes para ocuparem cargos na Prefeitura de Divinópolis

Além do Secretário de Esportes e Juventude – SEMEJ (Ewerton Dutra); Diretor-Geral da EMOP (Antônio Eustáquio da Costa); Diretor Administrativo e Financeiro, também da EMOP (Hilton Borba) e a Diretora de VIGILÂNCIA SANITÁRIA, Janice de Oliveira Soares, o prefeito de Divinópolis, Galileu Machado, oficializou com a publicação no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, a nomeação de outros 33 cargos de terceiro escalão, entre gerentes e coordenadores da administração pública do município – Com a nomeação do secretário de Esportes e Juventude, fica pendente somente a nomeação do titular da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente - SEPLAM - Veja os nomeados