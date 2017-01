Governo de Minas designará 120 mil profissionais em todo estado em 2017

DiviNews

Os candidatos interessados em participar do processo de designação 2017 devem ficar atentos ao período de escolha das vagas que começa nesta quarta-feira (18/1). Os interessados que irão participar do processo de designação on-line devem acessar o site www.seedesignaonline.educacao.mg.gov.br até o dia 24 de janeiro - Já os que participarão da designação presencial devem acessar os editais no site h ttp://controlequadropessoal.educacao.mg.gov.br/divulgacao e conferir os dias, horários e as escolas, polos ou micropolos em que serão realizadas as designações. A expectativa é que sejam designados cerca de 120 mil profissionais em todo o estado - Os candidatos que participarão da designação on-line, ao iniciar o processo de escolha de vagas, o candidato inscrito, concursado ou não, deverá indicar a ordem de sua preferência quanto ao município ou funções para as quais se inscreveu. O candidato fará a escolha da vaga, marcando de uma até a totalidade das escolas do município. Ele deverá indicar também o turno de preferência - O candidato não inscrito, concursado ou não, que participar da escolha de vagas, deverá registrar as seguintes informações no sistema on-line de designação: habilitação, dados pessoais em cadastro básico; o cargo e município desejados; e também a escolha e priorização das vagas, escola e turno de preferência.

Os candidatos interessados em participar do processo de designação 2017 devem ficar atentos ao período de escolha das vagas que começa nesta quarta-feira (18/1). Os interessados que irão participar do processo de designação on-line devem acessar o siteaté o dia 24 de janeiro - Já os que participarão da designação presencial devem acessar os editais no sitee conferir os dias, horários e as escolas, polos ou micropolos em que serão realizadas as designações. A expectativa é que sejam designados cerca de 120 mil profissionais em todo o estado - Os candidatos que participarão da designação on-line, ao iniciar o processo de escolha de vagas, o candidato inscrito, concursado ou não, deverá indicar a ordem de sua preferência quanto ao município ou funções para as quais se inscreveu. O candidato fará a escolha da vaga, marcando de uma até a totalidade das escolas do município. Ele deverá indicar também o turno de preferência - O candidato não inscrito, concursado ou não, que participar da escolha de vagas, deverá registrar as seguintes informações no sistema on-line de designação: habilitação, dados pessoais em cadastro básico; o cargo e município desejados; e também a escolha e priorização das vagas, escola e turno de preferência.



Confira as instruções complementares



Designação presencial



Os professores regentes de aula participarão do processo de designação na modalidade presencial, devido à complexidade de gestão de uma carga horária fragmentada em até 16 h/a semanais de regência.



As designações serão processadas diretamente nas escolas ou em polos ou em micropolos, nos dias e horários determinados nos respectivos editais, conforme especificidade e definição de cada Superintendência Regional de Ensino (SRE). A chamada inicial para designação presencial será realizada no período de 18 a 26 de janeiro.



As vagas disponíveis para a designação presencial e os editais serão publicados no site

http://controlequadropessoal.educacao.mg.gov.br/divulgacao.





Cronograma

Segundo o cronograma, a chamada inicial para designação via web em sistema informatizado será realizado no período de 18 a 24 de janeiro. Poderão participar dessa modalidade de designação os interessados em concorrer aos cargos de Analista de Educação Básica (AEB); Analista Educacional/Inspetor Escolar (ANE/IE); Assistente Técnico de Educação Básica (ATB); Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB); Especialista em Educação Básica (EEB) – Orientador Educacional ou Supervisor Pedagógico; e Professor de Educação Básica (PEB)/ regente de turma.



Já a chamada inicial para designação presencial de professores regente de aulas será realizada no período de 18 a 26 de janeiro. O resultado da primeira rodada de atribuição de vagas da chamada inicial via web está marcada para acontecer no dia 26 de janeiro.



Enquanto a apresentação do servidor designado na escola de exercício com documentação completa deverá acontecer no período de 27 a 30 de janeiro. O resultado da segunda rodada de atribuição de vagas da chamada inicial via web será no dia 3 de fevereiro.



Lista de Classificação

Este ano, foram 1.117.996 inscrições de 564.628 candidatos interessados a pleitear vagas de designação na rede estadual de ensino. Desse total, 34% dos inscritos fizeram uma inscrição, 14% fizeram duas inscrições e 45% concluíram três inscrições. Também tiveram candidatos que fizeram o cadastro no site, mas não fizeram nenhuma inscrição. Esse número representa 7% do total de inscritos.





Confira a lista de classificação dos candidatos inscritos