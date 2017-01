Servidores exonerados da Prefeitura de Divinópolis ameaçam entrar na Justiça para receberem direitos trabalhistas

Um grupo de servidores de livre nomeação política, que trabalharam na administração do ex-prefeito Vladimir Azevedo, e foram exonerados de seus cargos em dezembro de 2016, entre gerentes, diretores e secretários, estão ameaçando entrar na Justiça do Trabalho, caso a atual administração não quite as rescisões trabalhista até o 5º dia útil de fevereiro – O Divinews em contato com a secretária de Fazenda, Suzana Maria Xavier Dias, obteve a informação que o valor total do acerto dos 94 ex-servidores municipais é de R$ 1.290.00,00 (Um milhão e duzentos e noventa mil reais). Conforme Suzana a atual administração priorizou pagar a folha atual dos que estão na ativa e são de carreira. Contudo não confirmou a informação de que, não havia previsão para o pagamento dos acertos trabalhistas. Disse que eles serão pagos tão logo o município tenha receita suficiente para tal. Afirmou existir a expectativa que a “receita plus” do IPVA que já começou a entrar a situação possa ser resolvida. A secretária também responsabilizou o Estado que para honrar os seus compromissos tem atrasado bastante os repasses para o município – Alguns servidores através de WhatsApp afirmaram estar decepcionados por que, segundo eles, o trabalho foi prestado para o município e não para o político “A” ou “B”, “Trabalhamos para a população e não para Vladimir ou Galileu, ou qualquer outro prefeito. O serviço foi prestado para o município”, disse um revoltado ex-servidor, que não quer sua identidade revelada. (Senão vai para o final da fila)