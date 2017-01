Delegado propõe que vereadores criem lei que proíba lojas de comercializar armas de brinquedo em Divinópolis

DiviNews

Leonardo Pio, Delegado Regional da Policia Civil, em Divinópolis, durante a reunião da Associação Comunitária para Assuntos de Segurança – ACASP, que ocorre todas as quartas-feiras, solicitou o apoio dos vereadores para que criem e aprovem um Projeto de Lei, que proíba a comercialização de armas de brinquedos no município. Segundo o delegado nos municípios que existe essa lei, os resultados foram positivos e os índices de criminalidade diminuíram – O Divinews pesquisou que em alguns estados e municípios existe lei semelhante e em vigor há alguns anos. Londrina no Paraná, é exemplo de um dos municípios em que a lei está em vigor, além do Estado do Rio de Janeiro e mesmo São Paulo – Em Divinópolis, conforme os releases que a PM envia para a imprensa, é grande a incidência de uso simulacro de arma de fogo em tentativas e assaltos consumados. Daí faz total sentido o pedido do Delegado Regional.