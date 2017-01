Casa de eventos e boate foram pautas em reunião sobre segurança pública em Divinópolis – Adair Otaviano promete nova investigação

Mais uma vez as casas de shows localizadas em áreas residenciais foram pautadas em reunião da Associação Comunitária para Assuntos de Segurança Pública e pontualmente a reclamação foi feita por representantes do Bairro Bom Pastor, tendo como foco uma boate e uma casa de eventos localizadas no Rua Itamarandiba e Rua das Nações que já foi pauta da Divinews por outra reclamação feita no plenário da Câmara de Divinópolis e a única providência tomada foi a instauração de uma Comissão Especial de Vereadores montada às pressas, já que era fim de legislatura e o relatório foi concluído, sem nenhuma ação de ordem prática – Na reunião de ontem, na ACASP os moradores reclamaram dos mesmos motivos que levou uma moradora a ocupar a Tribuna Livre, a falta de acústica da casa de shows que gera um barulho ensurdecedor nas imediações, além da bagunça no transito que ocorre quando a casa leva um artista muito popular – Conforme a publicação do fato no site da Câmara, o promotor Casé ao sugerir que os moradores fizessem uma representação ao Ministério Público, um dos representantes disse que tal medida foi tomada ainda em 2014 desde que o local deixou de ser um restaurante e passou a ser uma casa alugada para eventos – A Delegada de Policia Civil Adrine Lopes sugeriu que fosse feito um Termo Circunstancial, medindo o som durante o evento, para posteriormente o proprietário ser intimado pela polícia para prestar depoimento sobre os incômodos no local – Já o comandante do 23º BPM, Tenente Coronel Marcelo Carlos, solicitou que o presidente da Câmara, vereador Adair Otaviano criasse uma legislação municipal especifica visando a concessão dos alvarás e também a fiscalização de tais locais, pois a PM só é acionada quando a ocorrência está em andamento. Contudo, segundo o comandante, é preciso que a PM esteja inserida nas regulações municipais para ter um maior poder de ação com relação aos fatos – O presidente da Câmara, Adair Otaviano, ainda conforme informações do site, dizendo ser também “porta-voz” do Prefeito, prometeu levar as demandas apresentadas na Acasp ao conhecimento de Galileu. Ao mesmo tempo em que se comprometeu a instituir uma nova Comissão Especial para tratar do assunto.