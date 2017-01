Ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo, estava no avião que caiu em Paraty, no Rio de Janeiro

Conforme noticia veiculada na grande mídia, um avião modelo BE9L King Air caiu na tarde desta quinta-feira (19) com quatro ocupantes a bordo e segundo informações do STF o ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato na corte, estava na lista de passageiros, mas não há confirmação de que ele estivesse realmente a bordo - Não há informações até o momento sobre mortes - A aeronave, prefixo PR-SOM, havia saído do Campo de Marte, em São Paulo, às 13h01. Segundo a Infraero e Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), ela pertence à Emiliano Empreendimentos e Participações Hoteleiras, dona do hotel Emiliano - A informação sobre o acidente chegou à Aeronáutica a partir do Corpo de Bombeiros do Rio. O braço regional do Cenipa no Rio enviou uma equipe à região. Devido a "intensas chuvas" que caem na região, segundo a Aeronáutica, a equipe teve que deslocar de carro, devendo chegar ao local do acidente no início da noite desta quinta-feira (19).