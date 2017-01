Deputado mineiro afirma que apuração da morte de ministro do STF tem que envolver organismos internacionais; Governo Temer não é confiável

O deputado mineiro Rogério Correia, em um vídeo, disse estar estarrecido com a morte do ministro Teori, por que em sua análise não foi uma mera coincidência e por essa razão tem que ter o envolvimento de organismo internacionais, já que o presidente “golpista” estava denunciado e que consta nos autos da Lava Jato que existe um capítulo somente de denúncias contra ele. “Junto da denúncia de Temer, vem também denúncias graves e sérias do PSDB, aliado de primeira hora de Temer”. A seguir o parlamentar enumerou os pontos negativos economicamente do atual governo Temer. E finalizou afirmando que é estranho que Teori em fevereiro iria apresentar os resultados das denúncias da Odebrecht e de outras empreiteira, especialmente do Governo Temer. Rogério se disse com a pulga atrás da orelha por que o Regimento Interno do STF diz que o substituto de Teori, é quem for indicado por Temer para ser ministro. “O povo brasileiro precisa reagir. Não podemos deixar que 2017 seja a continuidade desse processo terrível de 2016”, finalizou.