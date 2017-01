Repercussão negativa faz administração de Galileu marcar data para pagamento de acertos dos cargos comissionados de ex-prefeito (veja lista)

Como resultado da repercussão negativa que se formou através de redes sociais, a partir do momento em que os salários de todos os servidores referente ao mês de dezembro foram pagos, assim como o 13º, e apenas os acertos dos cargos exonerados, que serviram à administração de Vladimir Azevedo não foram, e estavam inicialmente sem previsão de pagamento. Nesta sexta-feira (20), segundo fonte uma fonte de informação do Divinews, o governo de Galileu Machado resolveu marcar a data de pagamento dos acertos rescisório para o dia 10 de fevereiro – Conforme já publicado pelo Divinews o valor da folha alcançará quase R$ 1,3 milhão para o pagamento de 94 pessoas. Segundo o menu da transparência no site da prefeitura existem altos valores a serem pagos, um dos cargos de confiança por ter acumulado várias férias, chegará ao valor de R$ 81.408,67 (oitenta e um mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e sete centavos). Já um outro secretário, receberá R$ 51.314,54 (Cinquenta e um mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos) – CLIQUE AQUI e veja a lista, que dentro da Lei de Transparência, é pública.