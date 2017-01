COPASA promete aos novos vereadores de Divinópolis que entrega ETE em agosto de 2018, e que vai arborizar bairros da cidade

Em reunião, realizada na parte da manhã desta última quinta-feira (19), com duração de quase três horas, os novos vereadores da Câmara de Divinópolis, por uma requisição da vereadora Janete Aparecida (PSD) e Renato Ferreira (PSDB), se reuniram com os gestores da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa, João Martins e Ronaldo Augusto, para explicarem os motivos dos atrasos nas obras de construção das Estações de Tratamento dos Esgotos do município – o Divinews ouviu o vereador Roger Viegas, sobre o assunto do momento em quase todos os locais do município. Viegas, falou sobre o atraso das obras das ETE´s e também a cobrança da taxa do esgoto, mas não esqueceu de abordar a questão da falta d´água que ocorre em determinados bairros de Divinópolis – O edil afirmou que a reunião foi sadia e que os diretores teriam afirmado que houve uma evolução do nível de reunião comparada com a legislatura passada, que eles não tiveram a oportunidade de prestar os esclarecimentos – Ainda conforme o vereador, ele questionou como a Copasa vai conseguir entregar as estações de tratamento de Ermida e do Candelária, além do Rio Pará, que eles afirmam estar pronta – Roger conclamou também que a Copasa utilize a sua comunicação (publicidade) de forma transparente informando o andamento das obras, e que envie relatório da evolução dos trabalhos para a Câmara – Como a única novidade na reunião, foi a disposição da empresa de saneamento em participar de um programa de arborização, que alguns vereadores sugeriram que começasse no Jardim Copacabana que foi inaugurado sem nenhum planejamento urbanístico do verde.