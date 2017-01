Novos vereadores da Câmara de Divinópolis, nervosos, sofrem de Tensão Pré-Reunião Ordinária (TPRO)

Os onze novos vereadores eleitos em outubro, diplomados e empossados, e já em pleno exercício dos seus mandatos, estão uma pilha de nervos, ansioso e tensos para que ocorra logo a primeira reunião ordinária plenária. A vereadora Janete Aparecida confirmou esse está de tensão para o Divinews, através da gravação de um vídeo, e Cleitinho informalmente disse que, não vê a hora de começar a pronunciar os seus discursos no plenário. Enquanto isso não ocorre, segundo informações da Diretoria Legislativa da Câmara, através da técnica legislativa Petrúcia Tavares, ao todo, até na última quinta-feira (19), já haviam sido protocolizados 95 indicações; 13 requerimentos; 4 Projetos de Leis Ordinárias; 3 Projetos de Resolução e 1 Proposição de Emenda a Lei Orgânica do Município – Como todos os documentos para se tornarem públicos precisam inicialmente serem lidos no expediente da reunião ordinária, a Diretoria Legislativa não pode divulgar, quais vereadores protocolizaram projetos e resoluções, assim como os conteúdos.