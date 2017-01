Construtora coloca em risco vida de operários e transeuntes por falta de fiscalização dela e de órgãos competentes

Na última quarta-feira (18) o Divinews alertado por um transeunte flagrou uma cena inusitada e perigosa, quando dois operários em uma obra do prédio da PREMIUM Construtora e da PREDISUL Construtora e Incorporadora, bem ao lado da Câmara de Divinópolis, trabalhavam no último andar da construção do prédio PREMIUM TOWER, sem usar equipamento de segurança colocando suas vidas em risco e também dos transeuntes que passam próximo a obra, já que segundo a queixa de comerciantes das imediações, além deles jogarem água na construção muitas vezes molhando as pessoas que passam, já ocorreu de cair ferramentas e pequenas pedras da construção. Isso sem falar que eles tomam metade do passeio dos pedestres com a obra, além de diversas vagas do estacionamento rotativo – O Divinews tentou falar com representantes da empresa, no final da tarde da última sexta (20), contudo, não obteve sucesso. Um engenheiro do CREA esclareceu que algumas fiscalizações são de responsabilidade do Ministério do Trabalho, no que tange aos equipamentos de segurança dos operários e outras fiscalizações pertencem a prefeitura – O fato é que, há meses a empresa além de não cuidar da segurança de seus operários tem causa transtorno nas imediações. - Outras construtoras na cidade fazem pior. Em nome do desenvolvimento do municipio, aprontam irregularidades do "arco da velha". Muitas construções estão ilegais, e sem o habite-se. (Em breve, voltaremos a abordar o mesmo tema).