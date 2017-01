Oposição/ambientalista criava escarcéu por corte ou poda de árvores na gestão de Vladimir, no governo Galileu, silenciam

Na manhã desta última sexta-feira, o Divinews flagrou uma equipe da prefeitura, segundo eles, estavam podando e não cortando árvores na Avenida Antônio Olímpio, na subida que liga o centro ao Bom Pastor – Segundo os operários, em resposta aos questionamentos do Divinews, eles não estavam cortando nenhuma árvore e sim podando as que que estavam atrapalhando a iluminação e que na avaliação deles os galhos de uma delas estavam condenados por fezes de passarinho, por isso foi necessário uma poda mais severa. Contudo, eles não possuíam nenhuma análise técnica do Meio Ambiente, conforme um deles a analise estava baseada no visual, no famoso “olhometro” e na ordem que receberam de Márcio Mourão, chefe do serviço. Já neste sábado (21), na mesma avenida, outras arvores não foram podadas, somente as duas ou três de sexta-feira. Teria sido uma poda seletiva, por pedido de alguém? Ou existe um planejamento de poda no município – O Divinews confirmou com a comunicação da Prefeitura que não havia autorização de corte de árvores, somente podas. Um ambientalista quando viu a imagem de uma árvore que foi podada, disse que exageraram na severidade da poda - Um dos xiitas que se dizia ambientalista, Nilton Teodoro, que estava sempre a frente de qualquer movimento de oposição à administração de Vladimir, agora como diretor nomeado por Galileu, parece que vai silenciar diante dos mesmos problemas.