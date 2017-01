CAPITÓLIO – MG: Helicóptero cai com turistas - Veja o momento da queda

Um helicóptero que realizava voos panorâmicos com turistas em Capitólio, na tarde deste domingo (22) caiu deixando apenas feridos. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Piumhi, no momento da decolagem, um vento de calda fez com a aeronave tombasse, ainda em baixa altitude. O acidente foi às margens da rodovia MG-050, KM 306, próximo à ponte do rio Turvo. A informação inicial é a de que se trata de um helicóptero usado para o transporte de turistas em voos panorâmicos pela região - Os passageiros, um número ainda não divulgado pelos militares, a princípio, sofreram ferimentos leves e foram socorridos por ambulâncias da prefeitura para a Santa Casa de Capitólio.