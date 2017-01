SUPERMERCADO VILLEFORT sofre seu primeiro assalto em Divinópolis

O assalto ao Supermercado Villefort ocorreu aproximadamente às 4 horas da madrugada deste domingo (22), quando quatro assaltantes em uma camionete arrombaram o cadeado da entrada e um deles rendeu o vigia e o encarcerou na recepção para que eles pudessem fazer o serviço, ou seja, roubar o cofre de troco da empresa que ficava em outro local, e que tinha apenas R$ 800 reais – Os bandidos vestiam blusas de moletom com capuz na tentativa de esconder o rosto – Foi usado uma picareta para arrancar o cofre do lugar, que eles colocaram na caminhonete e foram embora sem ser incomodado pela polícia. ( Fonte: MPA, com informações exclusivas da PM )