Novas ambulâncias chegam para atendimento ao SAMU REGIONAL DIVINÓPOLIS

Conforme informações de José Márcio, secretário Executivo do CISURG, do qual o Presidente é o prefeito de Luz, Ailton Duarte, para deslocar as 24 ambulâncias que estavam na cidade de Cajamar, em São Paulo, para Divinópolis foi montado uma logística que durou dois dias. José explicou que na terça-feira (17), ele foi para a cidade de Cajamar para vistoriar os veículos e liberá-los para a viagem, que foi realizada em duas etapas, 14 ambulâncias na quarta-feira (18) e 10 na sexta-feira (20), conduzidas por socorristas – As 24 ambulâncias que estão guardadas no Batalhão de Operações Especiais da Policia Militar, no Bairro Icaraí se juntaram outras 7, somando 31 veículos, que a partir desta semana serão emplacados e instalados os equipamentos de comunicação – José Márcio afirma que a partir de então, o SAMU REGIONAL, agora com as 31 ambulâncias está pronto para começar a operar, faltando apenas a assinatura do contrato de Custeio com o Governo do Estado, que conforme informações da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais deverá ocorrer em fevereiro, com o Governador inaugurando o SAMU em março – O gerente Executivo, em nome do Prefeito de Luz, agradeceu a todos que se empenharam voluntariamente para transportar os veículos de Cajamar, a Divinópolis, em uma distância de 530 quilômetros. Toda operação foi acompanhada e supervisionada pelo Secretário Executivo José Márcio e pelo Gerente de Logística, Darcio Abud e também pelo Coordenador de Frotas do CISURG, Artur Henrique de Medeiros.