NOMEAÇÃO: Evandro de Araújo é confirmado na Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Divinópolis

Como já era previsto e extraoficialmente já estava acordado, nesta segunda-feira foi publicado no Diário Oficial do municipal a nomeação, ou melhor, a continuidade do Diretor de Comunicação da Prefeitura, Evandro Pereira Araújo – O cargo disputado por outros dois nomes que fizeram parte da campanha do prefeito Galileu Machado, Alvimarzinho Mourão, que chegou a ser candidato a vereador pelo PDT, e é o presidente da legenda. Alvimar não foi eleito, porém Raimundo Nonato, do partido conseguiu. O outro nome que também era contado, era o de Leo Veloso, que atuou como marqueteiro da campanha – Existe a expectativa que a Comunicação possa passar por uma reformulação e ambos sejam absorvidos ou ainda que sejam “aproveitados” em outros setores, que pode ser o mais provável, já que na comunicação continuarão no governo Galileu os servidores de carreira Pablo Santos e Katiuscia Freitas.