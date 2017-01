TRADIÇÃO FAMILIA E PROPRIEDADE – TFP, em Divinópolis protesta contra o aborto

Com o slogan “Pelo Direito de Nascer”, um grupo de aproximadamente 50 pessoas do Instituto Plinio Correia de Oliveira, sobre a coordenação de Guilherme Martins, estiveram em Divinópolis na tarde desta segunda-feira (23) na Caravana Cruzada pela Vida, e em diversos pontos do centro se manifestaram e coletaram assinaturas em um abaixo assinado para pedir que o Congresso, aprove uma emenda constitucional com o objetivo de proteger a vida das crianças que ainda estão no ventre das mães. Que o aborto continue proibido no Brasil, garantindo a vida do nascituro – Guilherme disse que o aborto é uma violação à lei de Deus em seu 5º mandamento e é também uma violação as leis no Brasil – Ele explicou ainda que as caravanas de fé que reúnem muito jovens estudantes percorrem todo o Brasil. A Caravana saiu de Belo Horizonte e percorrerá outras cidades – O coordenador finalizou afirmando que o movimento tem um cunho católico originado na TFP ( Tradição Família e Propriedade ) fundado por Plinio Correia de Oliveira - FIQUE SABENDO O QUE É A TFP no contexto da história, através da wikipedia