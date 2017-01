Olá!!! Vocês já sabem quais as tendências da moda outono/inverno 2017?!

POR JANETE LEONARA: Nessa matéria vou mostrar algumas propostas para a estação mais fria do ano!! Frio é sinônimo de elegância e, nesta temporada, a moda confortável é a principal regra e conforto é a palavra-chave. Sem conforto, não há elegância - As principais apostas dos estilistas para essa estação são: o metalizado, o tecido veludo molhado, couro, tecidos plissados, botas de cano médio, muitas sobreposições, inspiração no ballet, alfaiataria, e a moda esportiva - Destaque para o prata, dourado e cobre que aparecem forte. Mas outros tons da cartela de cores do inverno 2017 também ganha o efeito metalizado. Essa tendência não surge somente nas roupas e acessórios, mas também na maquiagem. Peles bem iluminadas, sombras metálicas e esmaltes com efeito cromado são tendência.