Delano pode ser Líder do PMDB na Câmara de Divinópolis e Edson Sousa Líder do Governo

Como a bancada do PMDB é formada por três vereadores, sendo que um, Adair Otaviano, como presidente não pode ocupar mais nenhum cargo, sobram apenas, O vereador Delano Santiago que já afirmou categoricamente não quer ser o líder do Governo e sim do partido. Logo o vereador Edson Sousa, mais experiente, que além de ter sido presidente da Casa em outras legislaturas foi também o líder do Governo durante a administração do ex-prefeito Demétrius Arantes, Com sua eloquência verbal é o único que conseguirá fazer a defesa do governo em plenário, dos polêmicos projetos que deverão ser pautados pelo presidente que e do mesmo partido. Embora Edson diga que não aceitará a liderança e que quer cuidar apenas do seu mandato. Ao conversar com o nobre edil tem-se a impressão que se o Executivo de fato o convidar, e se sensibilizar com as suas coerentes reivindicações para assumir a liderança, não lhe deixando a pão e água e somente com o cargo, sem lhe dar poder de fogo de negociação, Edson poderá aceitar sim. Pois uns dos códigos máster da política, é “quando diz que não quer, é por que quer e quando diz que quer, pode não querer”. E Edson sem sombra de dúvidas seria o melhor líder de Governo que a administração Galileu pode ter neste momento – Enquanto Delano, como líder do partido, como já dito por um dos seus assessores vai experimentar “deixar de ser pedra, para ser vidraça”. E que venha fevereiro, para ver que “cara” terá a Câmara, quem estará com quem. O Governo terá mesmo maioria constante independente do Projeto pautado, ou não? Possa ser até que sim. Ante a expectativa de terem obras em seus redutos, como se isso os credenciassem à reeleição. A desilusão vem com o tempo, a partir de não verem seus requerimentos atendidos. Como a Prefeitura não tem dinheiro. O risco do Executivo é grande em perder a maioria. Só um grande articulado na chefia do Governo no Legislativo pode contornar certas situações. Mas lembrando que, ele não é magico. Tem que ter na gaveta um pacote de bondade para segurar a turma – É estranho que até o momento o prefeito Galileu Machado não tenha ainda escolhido quem será o seu líder no Legislativo, pois é convencional que esta liderança seja escolhida com bastante antecedência e até mesmo faça parte das negociações previas que antecedem a abertura do ano legislativo para que as estratégias sejam traçadas. Mas, como estão dizendo alguns parlamentares, é a administração do improviso. Do tapa buracos, da nomeação de históricos adversários. “Vamos ver no que vai dar, penso que não vai dar boa coisa. Os vereadores da base terão muito trabalho, muito desgaste”, afirmou um edil.