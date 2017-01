Policial Militar (PMMG) sofre atentado em horário de folga em pleno centro da cidade de #Divinópolis

Segundo informações de uma fonte que pediu para não ser identificada, e que fosse preservada a identidade do policial militar, T.F.S., lotado na 142ª Companhia da PM. A vitima teria relatado que, dois indivíduos em uma motocicleta Yamaha de cor prata chegaram próximo ao seu veículo e sem falar nenhuma palavra sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra ele, que estava em seu carro particular e em horário de folga – A motocicleta com os autores perseguiu o veículo de T.F.S, até que ele conseguiu entrar na Delegacia de Polícia Civil, localizada na Rua Goiás – Conforme o informante do Divinews foi recebida uma ligação de um transeunte que estava ao lado do veículo do militar e anoutou a placa da motocicleta (HHC-2038). No Detran constatou-se que consta como proprietário da moto Alisson Avelange de O Campos, residente na Rua Italo Consoli, 190 – Bairro Alvorada – A fonte não soube precisar se o militar foi ferido ou não e ainda se o autor foi o proprietário da moto em que constava o registo, ou se a moto era roubada, e o proprietário não teria nenhum envolvimento com o atentado – O Divinews não conseguiu confiração oficial e nem maiores detalhes sobre a ocorrencia, com a Comunicação da Policia Militar, isto por que, o capitão Oliveira, responsável pela companhia de Comunicação - P5, em um ato isolado, em um outro episódio, quando questionado pelo Divinews, ressaltou que o telefone que ele usa é de propriedade particular dele, embora seja sendo usado para a divulgação de ocorrências públicas, de interesse da sociedade e da própria instituição Policia Militar, em abuso de poder, bloqueou que o Divinews tivesse acesso as informações que são repassadas em tal grupo de WhatsApp que o militar diz ser privado, mas divulga dados públicos para toda imprensa, e seletivamente, resolveu boicotar/censurar as informações para o Divinews – Contudo, isso será pauta de uma outra matéria, em breve - O fato em si, neste momento, é o atentado ao militar, passado por fonte confiável. Demonstrando assim que a violência no municipio está quase que de forma incontrolável. O policial militar, precisou se refugiar na Delegacia de Policia Civil para não ser executado.